Под обломками дома в Марселе обнаружен второй погибший

Из-под руин жилого дома в Марселе извлекли еще одного погибшего. Теперь в списке жертв два человека. Кроме того, по данным СМИ под обломками могут находиться еще от 5 до 8 человек, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, 5 ноября во французском городе Марсель обрушились сразу два дома. Один был давно признан аварийным и расселен. Второй – жилой, в нем находилось 12 квартир.

Тело первого погибшего нашли только 6 ноября. Шансов найти выживших под завалами уже нет, уверен министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

На месте трагедии работают 90 спасателей. На улице нарушено энергоснабжение: несколько домов все еще без света.