Boeing предупредит все авиакомпании об опасности сбоя в моделях 737 Max

Из-за ошибок в системе контроля новые Boeing 737 Max могут самостоятельно уйти в крутое пике. Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, компания намерена предупредить все авиакомпании.

По предварительным данным, пилотам передадут указание действовать по установленному плану для решения проблемы, сообщает телеканал "Россия 24". Анонимные источники Bloomberg утверждают, что такую меру Boeing решил принять, опираясь на предварительные результаты расследования недавней катастрофы в Индонезии.

В конце октября после вылета из аэропорта Джакарты в Яванское море рухнул Boeing авиакомпании Lion Air. На борту были 189 человек, все они погибли. Причины крушения пока не установлены.