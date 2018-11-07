ЦБ отозвал лицензию у банка "Агросоюз"

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз" (Москва).

На протяжении текущего года в деятельности банка регулятор неоднократно выявлял недооценку кредитного риска и предъявлял ООО КБ "Агросоюз" требования о пополнении резервов на возможные потери по ссудной задолженности.

В ходе проверки сотрудники ЦБ установили факт отсутствия в кассе банка крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 миллиарда рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала).

Для сокрытия своего реального финансового положения КБ "Агросоюз" предоставлял ЦБ фальсифицированные кассовые документы. При этом сотрудники данного финансового учреждения оказывали противодействие представителям Банка России в проведении инспекционной проверки.

Кроме того, "Агросоюз" нарушал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

9 раз в течение последних 12 месяцев ЦБ применял в отношении банка меры надзорного реагирования. Так, дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение финансовых средств физлиц.

"Агросоюз" является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам банка Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.

По данным отчетности, кредитная организация занимала 198 место в банковской системе РФ.