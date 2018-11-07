Слова понятны, смысл - нет: Серебренников и его коллеги отрицают вину

Режиссер Кирилл Серебренников и его коллеги, которые являются фигурантами дела "Седьмой студии", не признают себя виновным. Об этом она заявили после оглашения обвинительного заключения​​​ в Мещанском суде.

По мнению Серебренникова, обвинение не просто абсурдно. Он даже подумал, что "у них там сломался принтер и печатает одно и то же". В обвинительном заключении "слова понятны, но смысл — нет". Серебренников сказал, что всегда сторонился финансовой деятельности и был только художественным руководителем. Он предложил представителю министерства культуры первым выступить в суде и пояснить, какие претензии были к проекту.

В свою очередь директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая была руководителем департамента министерства культуры, сказала, что не понимает предъявленное ей обвинение. Она указала, что решение о поддержке проекта "Платформа" принимала не она, а руководство Минкульта. Кроме того, проект неоднократно проверялся Счетной палатой, и никаких претензий не было.

Продюсер Юрий Итин сказал, что проект "Платформа", на который выделили деньги, состоялся, и все запланированные мероприятия были осуществлены, передает РИА Новости.

Бывшая главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева стала единственный фигурантом дела, кто признал вину и пошел на сделку со следствием. Она дала показания против своих коллег и была переведена из СИЗО под домашний арест. Ее дело рассмотрят в отдельном производстве.

По версии прокурора, подсудимые завышали сведения о стоимости мероприятия проекта "Платформа" и под видом их оплаты похищали выделенные деньги. В министерство предоставлялись отчеты с заведомо недостоверными сведениями. С 2011 по 2014 год подозреваемые похитили 133 миллиона рублей бюджетных денег.