Художник Оскар Рабин скончался во Флоренции

В минувшую среду, 7 ноября, во Флоренции скончался на 91-м году жизни знаменитый российский и французский художник, один из основателей неофициальной художественной группы "Лианозово" Оскар Рабин.

Вошедший в историю как один из главных организаторов так называемой "Бульдозерной выставки" 1974 года умер в местной больнице в результате острого сердечного приступа. Смерть художника наступила накануне открытия во Флоренции его выставки, которая, как отметили в российском посольстве в Ватикане, "станет своеобразным реквиемом по выдающемуся мастеру".

В 1978 году Оскар Рабин был лишен советского гражданства. Поводом для этого стало то, что он выступил организатором выставки художников-нонконформистов в Битцевском парке, которая распоряжению властей была уничтожена бульдозерами. После высылки из СССР художник жил в Париже. В 1990 году ему было возвращено советское гражданство, а в 2006 году он получил российский паспорт.