Чеферин стал безальтернативным кандидатом на пост главы УЕФА

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин оказался единственным претендентом на пост главы организации. Помимо словенца никто не выдвинул свою кандидатуру. Срок подачи заявок истек 7 ноября.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, выборы президента организации состоятся 7 февраля 2019 года. Они пройдут на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций в Риме.

Напомним, что Александер Чеферин стал президентом УЕФА в сентябре 2016 года.