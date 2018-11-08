Тема:

Раскол в православном мире 31 минута назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
8 ноября 201820:01 Мария Свешникова

Конфликт Патриархатов: получены ответы на незаданные вопросы

С тех пор как Константинопольский Патриархат решил восстановить в священном сане отлученного от Церкви Филарета (Денисенко), а Священный синод Русской Православной Церкви принял решение полностью прекратить евхаристическое общение с Константинополем, было сделано немало прогнозов и заявлений.

Высказаны всевозможные предположения дальнейшего развития событий как в православной, так и в межконфессиональной политике. От нелепейших до вполне разумных обоснованных.

Практически сразу после заявления Фанара русский переводчик, писатель, общественный и политический деятель русской эмиграции Никита Кривошеин написал у себя в facebook, что в скором времени может начаться переход приходов, находящихся в юрисдикции Константинопольского Патриархата, в Русскую Православную Церковь.

Прошло несколько дней (скорость космическая для такого неторопливого устройства как институт Церкви) и православный мир содрогнулся от новостей: настоятель Успенского храма в Блуфилде (США, Западная Вирджиния), священник с 25-летним стажем Марк Тайсон покинул свой приход, находящийся в ведении Константинополя. Тайсон написал трогательное и проникнутое болью письмо, что он не видит для себя возможности поминать патриархом Варфоломея.

А за несколько дней до того, 28 октября, во Флоренции в юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей перешла сразу вся община храма Рождества Христова и Николая Чудотворца, принадлежавшая Архиепископии Православных Русских Церквей в Западной Европе (экзархат Константинопольского Патриархата). Вместе с настоятелем, протоиереем Георгием Блатинским они единогласно проголосовали за новый устав и переход в РПЦЗ (с управлением из Нью-Йорка).

Сегодня оба  случая уже не новость, а то и полузабытое. Они описаны, прочитаны, начался поиск новых событий, посвежее.

"За кадром" остались люди и вопросы. В большом количестве. Наверное, это сложно понять, но люди близко к сердцу принявшие события не просто до последнего состояли в одной юрисдикции, они были в одной Церкви, что означает самое главное — совместную любовь и верность одному и тому же Богу. А с прихожанами и священниками их связывали многолетние и, казалось, прочные отношения, основанные на единомыслии и единоверии. Мгновение — и между ними, надеявшимися на небеса обетованные, выросла стена глухоты, слепоты и боли.

И всех участников этого противостояния переход или, если точнее, выход из Константинопольского патриархата и священников и общины — не сообщение в ленте новостей. Их жизнь, их вера и убеждения в эти дни проходят довольно суровое испытание, а порой приносятся в жертву. Как никогда актуальным сегодня стало высказывание британского писателя и богослова Клайва С. Льюиса: "Если вы ищете религию, от которой ваша жизнь станет удобнее и легче, я бы вам не советовал избирать христианство".

И это не ложный пафос. Огромное число христиан оказалось тем или иным образом связаны с приходами во Флоренции и в Блуфилде дружескими или родственными узами, что превратило их в невольных участников конфликта "в верхах". С той лишь разницей, достигнув тех самых верующих, судьбы которых были решены парой росчерков пера, он приобрел иную и весьма низменную окраску. Со всей очевидностью это выяснилось в тот момент, когда трех священнослужителей "чужой" юрисдикции, приехавших поговорить с настоятелем, прихожане флорентийского храма не пустили на "свою" территорию.

Что же касается вопросов, с ними, с одной стороны легче, потому что всегда есть кому задать (не факт, что ответят, но спросить можно всегда), а с другой — за ответами все та же судьба человека. Они прочно повязаны.

А еще выяснилось, что можно ждать, не спрашивая. Ответы придут сами. Так, стоявший перед Константинополем вопрос, какое время занимает переход, разрешился стремительно и сам собой: 1 ноября на сайте Архиепископии Православных Русских Церквей в Западной Европе было опубликовано коммюнике, извещающее "клир и полноту Церкви о запрещении в служении протоиерея Георгия Блатинского и иерея Олега Цуркана". С расшифровкой: "Учитывая тяжесть нарушения, им запрещается совершать богослужения, преподавать таинства и благословение верующим, а также носить священническое облачение и наперсный крест".

Следующий вопрос — существует ли готовая процедура принятия Церковью прихода в случае запрета настоятеля, — задать тоже не пришлось. Ответ случился 4 ноября. В день Казанской иконы Божьей Матери в храме было зачитано послание епископа РПЦЗ Ричмондского и Западно-Европейского Иринея (Стинберга), в котором, помимо приветствия, сообщалось, что решение Архиепископии о запрете духовенства флорентийского храма "не имеет канонической силы. Они ни под каким запретом не находятся: напротив, теперь они всецело готовы служить без страха, без колебаний – во славу Божию и во спасение всех ваших душ".

И пока вокруг Флоренции происходил "обмен любезностями", сам собой отпал вопрос "на что сменивший юрисдикцию священник может рассчитывать в случае, когда у него или у прихода нет своего храма". Священник Марк Тайсон, которому сначала пришлось покинуть приход и уйти "в никуда" (в отличие флорентийцев, которые его сохранили), принят в клир Восточно-Американской епархии РПЦЗ и служит в Вирджинии.

Безусловно, один вопрос, никак не мог решиться временем, а потому был адресован Никите Кривошеину: какие у него были основания, чтобы предвидеть, предвосхитить события? "Основания такие: есть люди (клирики и прихожане), которые уже лет двадцать как живут между Архиепископией и РПЦ. Так было во Флоренции. За последние десятилетия паства Архиепископии, состоявшая из потомков русской первой эмиграции (ставших французами) сменилась на украинцев, молдаван. И для них Архиепископия не представляет той исторической ценности, которая нам знакома с 1920-го года. Ее храмы — это место где светят куличи и пасхи", — объяснил свою позицию Никита Игоревич.

Безусловный интерес представляет сама процедура смены юрисдикций. В частности, что происходит, когда священник (в данном случае протоиерей Георгий Блатинский) не получает отпускную грамоту у своего архиерея. На него ответ дал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов: "Действительно в нормальном случае переход священнослужителя из юрисдикции одной Поместной Церкви в другую требует получения им отпускной грамоты от его архиерея к тому, в ведение которого священнослужитель поступает. Однако прекращение канонического общения между Московским и Константинопольским патриархатами делают прохождение этой процедуры невозможным. Вместе с тем необходимо напомнить, что переход прихода русского храма во Флоренции в каноническое ведение Константинополя произошел без отпускной грамоты и никогда не признавался Русской Православной Церковью как канонически законный. Это относится ко всем приходам, входящим в состав Экзархата Церквей русской традиции в Западной Европе, находящихся в ведении Константинопольского Патриархата. На этом основании в состав Русской Православной Церкви ранее был принят Никольский приход в Риме, где настоятелем был протоиерей Михаил Осоргин. Так что это далеко не первый случай. Такая позиция Русской Православной Церкви в прошлые годы неоднократно выражалась официально, начиная с писем митрополита Сергия, отправленных в Константинопольскую патриархию еще в 30-ые годы прошлого века".

В списке осталось несколько вопросов, скорее относящихся к административным, а потому менее значимым. И один можно сказать интригующий: готова Русская Православная Церковь к тому, что другие общины и клирики Константинопольского Патриархата решат поменять юрисдикцию? Надо признать, Никита Кривошеин его предвосхитил. "Теперь, когда открылся Свято-Троицкий собор в Париже и после брутальных заявлений патриарха Варфоломея новые эмигранты уйдут в РПЦ", — сказал он.

Утверждение не лишено оснований. Такую же точку зрения высказали в частных разговорах некоторые представители Московского и — что удивительно — Константинопольского Патриархатов. С той лишь разницей, что первые причиной перехода называют невозможность для священников и мирян поминать в создавшейся ситуации патриархом Варфоломея, а вторые видят "руку Москву", протягивающую всевозможные блага.

Как говорил Антуан Сент-Экзюпери: "Зорко одно лишь сердце".

Ранее по теме

Сейчас

19:50

Украина собирается вдвое увеличить зону контроля в Черном море

18:27

Полиция: калифорнийский стрелок застрелился

17:11

Экс-министру юстиции Монако предъявлены обвинения по делу Рыболовлева

15:37

Военным запретят выкладывать в сети фото и видео

15:20

Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области. Один человек погиб

14:35

Пассажиров Ан-2, севшего в лесу, доставили в Архангельск

13:32

При стрельбе в Таузенд Оукс погибли 13 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Бойня в Калифорнии: полиция неоднократно сталкивалась с бывшим морпехом

Бойня в Калифорнии: полиция неоднократно сталкивалась с бывшим морпехом

1 час назад
Задержан подозреваемый в убийстве матери и сына: жертвы боролись за жизнь до последнего

Задержан подозреваемый в убийстве матери и сына: жертвы боролись за жизнь до последнего

1 час назад
Восстановлению не подлежит. Ан-2 обломал крылья и шасси, зато спас пассажиров

Восстановлению не подлежит. Ан-2 обломал крылья и шасси, зато спас пассажиров

4 часа назад
Лаборатория в гараже и тонна наркотиков: МВД провело две спецоперации против торговцев зельем

Лаборатория в гараже и тонна наркотиков: МВД провело две спецоперации против торговцев зельем

1 час назад
Экс-министру юстиции Монако предъявлены обвинения по делу Рыболовлева

Экс-министру юстиции Монако предъявлены обвинения по делу Рыболовлева

2 часа назад
Пугачева объяснила, почему не сможет выступить на 50-летии Агутина

Пугачева объяснила, почему не сможет выступить на 50-летии Агутина

2 часа назад
"Поняла, что я не робот": Светлана Лобода рассказала, что переосмыслила в больнице

"Поняла, что я не робот": Светлана Лобода рассказала, что переосмыслила в больнице

2 часа назад
Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

05.11.2018 15:30
Конфликт Патриархатов: получены ответы на незаданные вопросы

Конфликт Патриархатов: получены ответы на незаданные вопросы

26 минут назад
Кокорин и Мамаев могут остаться в СИЗО до 8 февраля

Кокорин и Мамаев могут остаться в СИЗО до 8 февраля

1 час назад
У пологовского потрошителя, убившего более 100 человек, не выдержало сердце

У пологовского потрошителя, убившего более 100 человек, не выдержало сердце

5 часов назад
Кудрин-барабанщик: глава Счетной палаты ритмически поддержал студенческую олимпиаду

Кудрин-барабанщик: глава Счетной палаты ритмически поддержал студенческую олимпиаду

5 часов назад
При падении навесных шкафов в новосибирской школе пострадали пять девочек

При падении навесных шкафов в новосибирской школе пострадали пять девочек

7 часов назад
Художник Оскар Рабин умер во Флоренции

Художник Оскар Рабин умер во Флоренции

17 часов назад
Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране

Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране

2 часа назад
Непридуманные истории. Узнай больше о настоящих фермерах! Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Непридуманные истории. Узнай больше о настоящих фермерах! Всероссийская перепись фермеров "Свое"

8 часов назад
Не упусти свой шанс стать телезвездой

Не упусти свой шанс стать телезвездой

8 часов назад
Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

06.11.2018 18:01
Руководство футбольного "Пари Сен-Жермена" обвиняют в расизме

Руководство футбольного "Пари Сен-Жермена" обвиняют в расизме

1 час назад
Во Флориде экстремал нырнул в пруд с крокодилами

Во Флориде экстремал нырнул в пруд с крокодилами

1 час назад
В Китае заменяют телеведущих ИИ-симуляцией

В Китае заменяют телеведущих ИИ-симуляцией

2 часа назад
За день до сольника: певица Серябкина опубликовала свое фото под капельницей

За день до сольника: певица Серябкина опубликовала свое фото под капельницей

2 часа назад
Дмитрий Медведев встретился с финалистами фотоконкурса имени Андрея Стенина

Дмитрий Медведев встретился с финалистами фотоконкурса имени Андрея Стенина

2 часа назад
Роскачество выявило лучшие приложения для поиска работы

Роскачество выявило лучшие приложения для поиска работы

3 часа назад
В Карелии тяжелая фура с каменными глыбами проехала сквозь толпу пешеходов. Видео

В Карелии тяжелая фура с каменными глыбами проехала сквозь толпу пешеходов. Видео

3 часа назад
Первый электромотоцикл Harley-Davidson готов к серийному производству

Первый электромотоцикл Harley-Davidson готов к серийному производству

3 часа назад
Россиянка потеряла 1,2 миллиона, купив квартиру в Интернете

Россиянка потеряла 1,2 миллиона, купив квартиру в Интернете

4 часа назад
Вопрос стилисту: как носить модные в этом сезоне сапоги-трубы?

Вопрос стилисту: как носить модные в этом сезоне сапоги-трубы?

4 часа назад
Коллекторы выбивали долг из отца порнографическим коллажом с его дочерью

Коллекторы выбивали долг из отца порнографическим коллажом с его дочерью

4 часа назад
У украинской правозащитницы Бережной нашли письмо к Лаврову и слитки золота

У украинской правозащитницы Бережной нашли письмо к Лаврову и слитки золота

4 часа назад
Военным запретят выкладывать в сети фото и видео

Военным запретят выкладывать в сети фото и видео

4 часа назад
Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области. Один человек погиб

Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области. Один человек погиб

4 часа назад
В Пакистане вышла на свободу христианка, обвиненная в богохульстве, и тут же скрылась

В Пакистане вышла на свободу христианка, обвиненная в богохульстве, и тут же скрылась

4 часа назад
Америка дала актеру Штефанко хлеб насущный, но разрушила семью

Америка дала актеру Штефанко хлеб насущный, но разрушила семью

5 часов назад
Времени у нас нет: ФСБ предложит решение проблемы радикализации молодежи

Времени у нас нет: ФСБ предложит решение проблемы радикализации молодежи

5 часов назад
"С какого перепуга я должен смотреть рекламу?": возмущения мужчины в кинотеатре сняли на видео

"С какого перепуга я должен смотреть рекламу?": возмущения мужчины в кинотеатре сняли на видео

6 часов назад
"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

6 часов назад
В Вильнюсе умер актер из "Зимней вишни" и "Американской трагедии"

В Вильнюсе умер актер из "Зимней вишни" и "Американской трагедии"

8 часов назад
РПЦ: Порошенко указал на дверь миллионам украинских граждан

РПЦ: Порошенко указал на дверь миллионам украинских граждан

8 часов назад
"Хорошие парни" в голливудских фильмах оказались гораздо хуже злодеев

"Хорошие парни" в голливудских фильмах оказались гораздо хуже злодеев

8 часов назад
Потенциальное лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал

Потенциальное лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал

8 часов назад
Злоключения российских олигархов за рубежом

Злоключения российских олигархов за рубежом

8 часов назад
Мужчина сжег храм в Тушине в знак протеста против застройки парка

Мужчина сжег храм в Тушине в знак протеста против застройки парка

8 часов назад
Журналист CNN устроил перепалку с Трампом в прямом эфире

Журналист CNN устроил перепалку с Трампом в прямом эфире

10 часов назад
Найдена новая опасность недосыпа

Найдена новая опасность недосыпа

10 часов назад
В соцсетях возмутились требованиям к костюмам детей на утреннике

В соцсетях возмутились требованиям к костюмам детей на утреннике

11 часов назад
Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело

Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело

11 часов назад
Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

22 часа назад
Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

07.11.2018 19:18
Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

06.11.2018 16:01