Врио главы Махачкалы арестован за превышение полномочий

Бывший врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов отправлен под домашний арест на 10 суток. Он подозревается в превышении полномочий при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ.

"В случае предъявления обвинения до этого срока мера пресечения составит два месяца", — сообщили РИА новости в Верховном суде Дагестана.

Уголовное дело по статье "Превышение полномочий" было возбуждено в отношении Гасанова 7 ноября. После этого Махачкалу возглавил заместитель главы города Мурад Алиев. Свою вину Абусупьян Гасанов уже признал и выразил готовность возместить ущерб.

Пост врио главы Махачкалы Гасанов занял в январе 2018 года после ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева, который подозревался в превышении полномочий при выделении земельных участков. В октябре суд приговорил Мусаева к четырем годам колонии.