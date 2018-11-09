Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сам президент США заявил перед вылетом в Париж на празднования годовщины окончания Первой мировой войны.

"У нас очень хорошие отношения", — заявил Трамп о себе и президенте России и тут же добавил, что иметь хорошие отношения с Россией, Китаем или любой другой страной – это хорошо, а не плохо.

При этом, отмечает "Интерфакс", Трамп не знает, сможет ли увидеть Путина в Париже. Но надеется, что они увидят друг друга на ланче для лидеров.

Решение не проводить продолжительную встречу Путина и Трампа в Париже 11 ноября было принято обеими сторонами совместно по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона. Он объяснил это тем, отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, что такая встреча отвлечет внимание от основного действия — торжеств по случаю окончания Первой мировой войны.

Что касается саммита G20, то он пройдет с 30 ноября по 1 декабря. И здесь у лидеров двух стран будет больше времени для того, чтобы хотя бы на ногах провести переговоры. На саммите также возможна встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

При этом Вашингтон направил в Кремль официальное предложение Путину посетить с визитом США.