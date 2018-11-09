Порошенко вернул прокурору Луценко прошение об отставке

На Украине останется прежний генпрокурор. Президент Украины вернул Юрию Луценко заявление об отставке. Причина — Юрий Луценко получил вотум доверия в Верховной раде. Перед ним стоят большие задачи, отметил при этом Порошенко.

Луценко подал заявление об отставке 6 ноября из-за ситуации с расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк, напоминает "Интерфакс". Она была облита кислотой неизвестными, перенесла несколько операций, а в начале ноября скончалась. За отставку Луценко во время рейтингового голосования в парламенте проголосовали только 38 депутатов. По украинской конституции, генпрокурора увольняет и назначает президент Украины, но только с согласия Верховной рады.

Юрий Луценко стал генпрокурором Украины в мае 2016 года. Срок его полномочий заканчивается только в 2022 году.

После неудавшейся отставки Луценко пообещал в эфире телеканала "Прямой" "максимально работать для обеспечения законности в стране".

"Я делал и буду делать все, чтобы закон и справедливость в нашей стране торжествовали", — пообещал украинский генпрокурор.

Юрий Луценко также добавил, что обвинения в бездействии отрицает и не станет терпеть вмешательство в работу правоохранительных органов.