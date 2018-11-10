Семь человек стали жертвами наводнений в Иордании

В Иордании по меньшей мере семь человек погибли в результате схода селевых потоков вследствие мощных ливней, обрушившихся на страну. Такие данные СМИ сообщила официальный представитель правительства королевства.

Ливни обрушились на Иорданию в пятницу, 9 ноября. По прогнозам синоптиков, они будут продолжаться в течение всей субботы.

Правительство страны обратилось к жителям селений, находящихся в низинах, с призывом в целях безопасности покинуть свои дома.

Как уточняется, стихия затронула провинции Маан и Мадаба.

Министерство туризма отменило все экскурсионные поездки в стране в субботу из-за сложных погодных условий, передает РИА Новости. Также в субботу будут перекрыты несколько дорог, которые ведут к Мёртвому морю. Во всех школах и вузах отменены занятия.