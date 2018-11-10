Масштабный пожар в гипермаркете в Петербурге сняли на видео

Многочисленные очевидцы публикуют в Сети видеозаписи, запечатлевшие пожар, произошедший утром в субботу, 10 ноября, в гипермаркете "Лента" в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

На кадрах виден столб дыма и языки пламени, охватившего здание.

Как сообщалось ранее, около 8.30 утра в МЧС поступило сообщение о возгорании на набережной Обводного канала. На тот момент площадь пожара составляла 300 квадратных метров, впоследствии она увеличилась до 4800 "квадратов".

К счастью, посетители и персонал гипермаркета благополучно покинули здание. По предварительным оценкам, было эвакуировано около 800 человек.

По имеющимся сведениям, в результате инцидента обошлось без пострадавших.