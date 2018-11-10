Фигурист Сергей Воронов стал вторым на Гран-при Японии

В Хиросиме продолжается четвертый этап Гран-при по фигурному катанию. Определились победитель и призеры в мужском одиночном катании. Россиянин Сергей Воронов занял второе место.

Сергей Воронов набрал в сумме 254,28 балла, что принесло ему второе место. Победу одержал японец Сема Уно с оценками 276,45 балла. Третьим стал итальянец Маттео Риццо (224,71). Еще один российский фигурист Дмитрий Алиев оказался пятым в итоговом протоколе.

На проходящем в Хиросиме этапе разыграны награды в трех из четырех видов программы. Осталось определить победителей в спортивных танцах. После короткой программы лидируют россияне Тиффани Загоски и Джонатан Гуррейро.