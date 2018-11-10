Пожар в "Ленте": в гипермаркете разлили горючую жидкость

Причиной пожара в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге утром 10 ноября, по предварительным данным, была горючая жидкость из емкости, которую случайно уронили с высоты. Жидкость разлилась и загорелась, после чего в здании гипермаркета начался пожар. Затем огонь перекинулся на кровлю здания, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах северной столицы, сославшись на показания очевидцев.

По словам другого источника, установленная в гипермаркете система пожаротушения была переведена из автоматического в ручной режим управления и сработала лишь тогда, когда ее включили пожарные. В начале пожара, по словам этого источника, система не сработала. При этом ранее сообщалось, что все системы пожарной безопасности гипермаркета сработали штатно.

Информация о пожаре в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала поступила в 08:30 по Москве, его площадь составила 4800 квадратных метров, обрушилась кровля на площади 3200 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 100 человек из числа сотрудников и посетителей гипермаркета. Большинство посетителей покинули здание самостоятельно.

В 10:05 пожар был локализован, а открытое горение ликвидировано. К данному моменту пожар в "Ленте" полностью потушен, сообщили в штабе пожаротушения. Пострадали два человека: сотрудник магазина, получивший травму, когда, спасаясь, прыгнул с высокого стеллажа, и покупатель, который отравился дымом.