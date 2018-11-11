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11 ноября 201801:51

Непогода не позволяет продолжить поиски людей с затонувшего в Охотском море судна

фото: Russian Look

Поиски членов экипажа затонувшего в Охотском море у берегов Камчатки судна "Анатолий Крашенинников" приостановлены из-за непогоды. Пока они не дали результатов и возобновятся при восстановлении благоприятных погодных условий.

Как сообщалось, сухогруз "Анатолий Крашенинников" затонул в минувшую пятницу, 9 ноября, в районе мыса Лопатка, напоминает РИА Новости. Десять находившихся на борту членов экипажа и пассажиров спасены, три человека пропали без вести. Площадь поиска составила около двух тысяч квадратных километров.

 

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