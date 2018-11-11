11 ноября 201808:55
НХЛ. "Лос-Анджелес" проиграл дома "Калгари"
Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем в Лос-Анджелесе, где местный клуб "Лос-Анджелес Кингз" принимал "Калгари Флеймз". Гости выиграли с результатом 1:0.
Судьба встречи решилась на третьей минуте, когда Трэвис Хэмоник поразил ворота "королей". Эта шайба осталась единственной в матче и принесла победу "Флэймз".
"Лос-Анджелес" второй раз проиграл под руководством нового тренера Уилли Дежардена. Нападающий "Кингз" Илья Ковальчук провел на площадке 19 минут.
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