Мария Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге

Мария Шарапова примет участие в турнире ВТА St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдет с 28 января по 3 февраля следующего года. Соответствующий контракт уже подписан.

St. Petersburg Ladies Trophy, имеет категорию "Премьер", третью в классификации ВТА является третьей — после турниров Большого шлема и Итогового турнира года. В соревнованиях принимают участие сильнейшие теннисистки планеты. Но для Марии это будет первый турнир.

О том, что Шарапова выступит в городе на Неве следующей зимой, сообщил ТАСС генеральный директор турнира, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. "Контракт подписан. Мария выступит на турнире, который будет очень представительным. Ожидается участие еще двух теннисисток из первой десятки".