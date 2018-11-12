Из-за обострения ситуации с сектором Газа Нетаньяху прервал визит в Париж

Из-за обострения ситуации с сектором Газа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал визит в Париж и возвращается в свою страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по сектору Газа. Есть погибшие и раненые. Палестинцы ответили двумя ракетами, которые были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол".

В Париже проводятся мероприятия, посвященные 100-летию завершения Первой мировой войны. Для участия в них во французскую столицу съехались лидеры 70 мировых держав.