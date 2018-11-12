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12 ноября 201803:49

Скончался актер Дуглас Рэйн - звезда "Космической одиссеи" Кубрика

EPA

В Канаде, в больнице возле Страфорда (провинция Онтарио) скончался актер Дуглас Рэйн, прославившийся участием в культовом фильме Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея". Сообщается, что канадскому актеру был 91 год и что смерть наступила от естественных причин. У Рэйна остались трое детей и одна внучка, передает ТАСС.

Заявление о смерти актера распространил Стратфордский шекспировский театральный фестиваль. "Канадский театр потерял одного из своих величайших талантов", — гласит документ.

Рэйн, родившийся в канадской провинции Манитоба в 1928 году, посвятил театру и кино всю свою жизнь. Он озвучивал множество фильмов, исполняя, как правило, роль рассказчика. В 1968 году актер озвучил бортовой компьютер-убиийцу HAL 9000 в "Космической одиссее" Кубрика и прославился этим.

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