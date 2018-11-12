Владимир Габулов официально объявил о завершении карьеры футболиста

Известный российский голкипер, бывший вратарь московских "Динамо" и ЦСКА Владимир Габулов на своей странице в Instagram объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

"С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры, — написал Габулов. — Это были счастливые 19 лет".

В России голкипер выступал за московские "Динамо" и ЦСКА, владикавказскую "Аланию", краснодарскую "Кубань", пермский "Амкар", махачкалинский "Анжи" и тульский "Арсенал". Последним его клубом стал бельгийский "Брюгге".

"Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира – это лучший момент для меня". – добавил он.

Кроме того, Габулов обратился со словами благодарности к бывшим партнерам по команде, тренерам, персоналу и болелельщикам.

Ранее сообщалось, что известный вратарь вернется на родину – в Северную Осетию, где займет пост министра в республиканском правительстве.