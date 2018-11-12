Обрушение потолка в торговом центре обернулось уголовным делом

150 квадратных метров гипсокартонной потолочной конструкции обрушились в торговом центре "Арена Сити" в Минске на продавщицу цветов. Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело.

Следователи изъяли проектную, техническую и строительную документацию, сообщает РИА Новости. О произошедшем обрушении допрашиваются работники торгово-развлекательного центра. Предварительная версия инцидента — обрыв крепления конструкции.

При расследовании будет дана правовая оценка действиям ответственных за соблюдение требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ.

Жизни пострадавшей от обрушения потолка девушки ничто не угрожает. Ей оказана медпомощь. После этого она отпущена домой.