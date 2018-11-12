"Северсталь" обыграла "Адмирал" в серии буллитов

Встречей в Череповце между местной "Северсталью" и "Адмиралом" из Владивостока продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда победили лишь в серии буллитов со счетом 2:1, прервав четырехматчевую серию из поражений.

Константин Глазачев вывел свою команду вперед на 7-й минуте первого периода. Юрий Трубачев, проводивший 500-ю игру в регулярке КХЛ, сравнял счет в самой концовке основного времени матча, переведя встречу в овертайм.

В дополнительной пятиминутке хоккеистам отличиться не удалось, а в серии послематчевых буллитов все тот же Трубачев принес хозяевам льда победу

Напомним, что перед игрой с "Адмиралом" руководство "Северстали" отправило в отставку главного тренера команды Александра Гулявцева.