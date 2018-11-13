В Петербурге возобновлено расследование убийства Талькова

Возобновлено расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году во время концерта в Санкт-Петербурге.

Как сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете РФ, вести расследование будет Главное следственное управление СКР по Петербургу. Потерпевшей по делу теперь признана вдова погибшего Татьяна Талькова, так как мать певца умерла.

"После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела", — отметили в СК РФ.

Известный певец, автор более 200 песен Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года прямо перед выходом на сцену во время сборного эстрадного концерта, проходившего во дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге. Похоронен музыкант на Ваганьковском кладбище Москвы. За все эти годы виновный в убийстве так и не был найден.