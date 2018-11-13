В Котельниках ищут неизвестных, открывших стрельбу по автомобилю

В подмосковных Котельниках группа мужчин открыла стрельбу. Разыскивают машину, на которой скрылись пятеро стрелков. По предварительной информации, они открыли огонь по автомобилю, который, видимо, мешал им на дороге.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МВД по Московской области, инцидент произошел в подмосковных Котельниках. Подробностей пока нет.