Экс-тренер "Спартака" Рианчо: Глушаков не может найти себя на поле

Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо дал интервью после своего ухода из клуба. Он рассказал, вокруг кого спартаковцам нужно строить будущую команду, а также высказал мнение по поводу капитана красно-белых Дениса Глушакова, которого испанец вернул в состав из дубля.

Прежде всего тренер объяснил, что чувствовал себя временной фигурой во главе "Спартака", поэтому был готов в любой момент к отставке. Однако он признался, что это мешало ему при работе с командой, поскольку и футболисты все прекрасно понимали.

Также испанец высказался по поводу будущего столичного клуба. "Как-то сказал, что хотел бы для своей дочери такого мужа, как Зобнин. Великолепный человек и профессионал, идеальный возраст. Очень трудолюбив. Вот вокруг него, Рассказова, Игнатова и нужно строить новый "Спартак", — цитирует Рианчо "Спорт-экспресс".

Кроме того, он ответил на вопрос о плохой форме Глушакова. "Не лучший момент для Дениса, верно. Проигрывает единоборства, не может найти себя на поле. Я все это вижу, и мы общались на эту тему", — заявил испанец.

По мнению тренера, у Глушакова есть оправдание, поскольку он подвергается жесткой обструкции со стороны болельщиков. Не стоит забывать и про то, что у Дениса возникли проблемы в семейной жизни, которые также повлияли на игру футболиста.

Напоследок Рианчо обратился к болельщикам "Спартака" и попросил их поддержать команду в непростое для нее время.

Напомним, что испанский специалист исполнял обязанности главного тренера "Спартак" после увольнения Массимо Карреры. Рианчо покинул свой пост после прихода в команду Олега Кононова.