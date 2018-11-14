В 2019 году тарифы ЖКХ повысят дважды

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в следующем году.

Решение было принято в связи с повышением налога на добавленную стоимость. С 1 января НДС вырастет с 18% до 20%. Как отмечается в документе, повышение тарифов ЖКХ пройдет в два этапа: с 1 января — на 1,7%, а с 1 июля — еще на 2,4%.

В кабмине пояснили, что это делается для того, чтобы индексация тарифов ЖКХ не превысила обычный уровень, несмотря на рост ставки НДС. До сих пор тарифы индексировались только один раз с 1 июля в среднем на четыре процента. В 2019 году этот показатель составит 4,1%, уточняет РИА Новости.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. По оценке экспертов, это позволит собирать в бюджет дополнительно 600 миллиардов рублей ежегодно.