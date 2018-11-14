Ворота сборной России против Германии будет защищать Лунев

После первой тренировки в Лейпциге, где сборной России по футболу предстоит провести контрольный матч против команды Германии, главный тренер россиян Станислав Черчесов назвал имя голкипера, который займет место в воротах. Им станет вратарь "Зенита" Андрей Лунев.

"Кто будет играть завтра? Лунев", — ответил на вопрос наставник сборной России, слова которого приводит "Спорт-экспресс".

Напомним, что в предыдущих играх сборной России в Лиге наций против Швеции (0:0) и Турции (2:0) ворота защищал голкипер московского "Локомотива" Маринато Гилерме. Оба матча он отстоял на ноль и вступил в Клуб Льва Яшина.

Контрольный матч против Германии состоится 15 ноября на стадионе "Ред Булл Арена". Начало матча – в 22:45 по московскому времени.