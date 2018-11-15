Трамп: демократы выиграли выборы с помощью "каруселей" и фальсификаций

Дональд Трамп считает, что демократам удалось выиграть промежуточные выборы в конгресс с помощью "каруселей" и фальсификаций. Он рассказал, что на избирательных участках были люди, не имевшие права голоса. Более того, один и тот же человек, переодевшись, являлся голосовать повторно. "Иногда возвращаются к своей машине, надевают другую шапку и рубашку, — заявил Трамп. – Заходят и голосуют снова".

Ранее демократы заявляли о том, что нельзя ужесточать законы о регистрации избирателей. По их мнению, это сдержит явку бедных слоев населения и расово-этнических меньшинств, которые как раз и голосуют за демократов. Дональд Трамп отверг их критику, передает РИА Новости. Он считает, что законы слишком размыты: достаточно купить коробку хлопьев, и это обеспечивает удостоверение избирателя. Демократы, по мнению Трампа, пытаются стыдить всех, называя их расистами. Они обвиняют любым образом, который только могут придумать, считает президент США.

На промежуточных выборах в конгресс, прошедших в США 6 ноября, республиканцы оставили за собой большинство в сенате. Они имеют 52 места при 50 необходимых для контроля верхней палаты. Вместе с тем у них нет большинства в палате представителей. Дональд Трамп неоднократно объяснял успех демократов фальсификациями, а они также неоднократно отвергали эти обвинения. После выборов президент создал комиссию по расследованию фальсификаций, однако затем сам прекратил ее работу, объяснив это отсутствием поддержки со стороны местных властей. Именно власти штатов и округов занимаются в США организацией выборов.