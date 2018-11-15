Новости Спорт

Все видео этой рубрики
15 ноября 201802:03

Теннисист Марин Чилич одержал победу на Итоговом турнире

EPA

В Лондоне продолжается Итоговый турнир АТП с участием восьми сильнейших теннисистов планеты. Хорват Марин Чилич одержал победу над американцем Джоном Изнером.

Матч длился 2 часа 14 минут. Марин Чилич выиграл в трех сетах 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. Счет личных встреч 8:3 в пользу хорвата.

Соперники выступают в группе Густаво Куэртена. Ранее Чилич проиграл Александру Звереву, и эта победа стала для Марина первой на турнире. Изнер потерпел второе поражение в Лондоне. Ранее американец проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Сейчас

01:20

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

01:05

В случае конфликта США могут проиграть войну России или Китаю

00:42

Оцепление посольства РФ в Берлине: тревога оказалась ложной

00:26

Российское посольство в Берлине оцеплено

22:43

Правительство Британии одобрило проект соглашения по Brexit

21:18

Школьный убийца из Флориды напал на охранника тюрьмы

18:40

С танкера в порту Петербурга разлилась нефть

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Британия будет платить взносы в бюджет ЕС до 2020 года

Британия будет платить взносы в бюджет ЕС до 2020 года

3 часа назад
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

1 час назад
Эммануэль Макрон: Франция не должна быть вассалом США

Эммануэль Макрон: Франция не должна быть вассалом США

1 час назад
В случае вооруженного конфликта США могут проиграть войну России или Китаю

В случае вооруженного конфликта США могут проиграть войну России или Китаю

1 час назад
Оцепление посольства РФ в Берлине: тревога оказалась ложной

Оцепление посольства РФ в Берлине: тревога оказалась ложной

2 часа назад
Правительство Британии одобрило проект соглашения по Brexit

Правительство Британии одобрило проект соглашения по Brexit

4 часа назад
"Никакого терпения не хватит": учительница избила второклассника и попала на видео

"Никакого терпения не хватит": учительница избила второклассника и попала на видео

9 часов назад
Глава "Роснефти": нам комфортна любая цена на нефть

Глава "Роснефти": нам комфортна любая цена на нефть

2 часа назад
Теплый прием в Сингапуре: саммит Россия – АСЕАН собрал крупнейших игроков

Теплый прием в Сингапуре: саммит Россия – АСЕАН собрал крупнейших игроков

6 часов назад
Сколько стоит обучение в лучших университетах мира

Сколько стоит обучение в лучших университетах мира

10 часов назад
Курс биткоина опустился до годового минимума

Курс биткоина опустился до годового минимума

1 час назад
Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум

Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум

8 часов назад
Кто есть кто в сериале "Ненастье"

Кто есть кто в сериале "Ненастье"

13 часов назад
Украина холодная: жители протестуют, политики требуют себе полномочий

Украина холодная: жители протестуют, политики требуют себе полномочий

5 часов назад
Владимир Соловьев не знал, что отец его жены - известный сатирик Коклюшкин

Владимир Соловьев не знал, что отец его жены - известный сатирик Коклюшкин

12 часов назад
Вспомнить все: "Ненастье" погружает в атмосферу 90-х

Вспомнить все: "Ненастье" погружает в атмосферу 90-х

13.11.2018 15:27
Министр обороны Израиля назвал удары по Газе слишком слабыми и ушел с поста

Министр обороны Израиля назвал удары по Газе слишком слабыми и ушел с поста

11 часов назад
Состоялась премьера нового детского приложения "Лео и Тиг: таежная сказка"

Состоялась премьера нового детского приложения "Лео и Тиг: таежная сказка"

11 часов назад
Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

16 часов назад
Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

12.11.2018 08:15
Российские баскетболисты одержали победы в еврокубках

Российские баскетболисты одержали победы в еврокубках

1 час назад
Международный центр Рериха ждет новая жизнь

Международный центр Рериха ждет новая жизнь

4 часа назад
После ссоры с бывшей женой мужчина похитил детей на угнанном такси

После ссоры с бывшей женой мужчина похитил детей на угнанном такси

6 часов назад
Известная галактика оказалась "матрёшкой"

Известная галактика оказалась "матрёшкой"

8 часов назад
Порошенко тайно пообщался с тремя представителями УПЦ

Порошенко тайно пообщался с тремя представителями УПЦ

9 часов назад
55+: Лолита объявила себя пенсионеркой и уехала жить в деревню

55+: Лолита объявила себя пенсионеркой и уехала жить в деревню

9 часов назад
Находка на ВДНХ: на задворках обнаружили творение знаменитого авангардиста

Находка на ВДНХ: на задворках обнаружили творение знаменитого авангардиста

10 часов назад
"Лаборатория Касперского" помогла Microsoft защитить пользователей Windows

"Лаборатория Касперского" помогла Microsoft защитить пользователей Windows

11 часов назад
Маяк Анива: на краю Сахалина

Маяк Анива: на краю Сахалина

12 часов назад
Самый мощный смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена

Самый мощный смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена

13 часов назад
В России проектируют оборонный суперкомпьютер

В России проектируют оборонный суперкомпьютер

13 часов назад
Несущийся через Солнечную систему поток тёмной материи увеличивает шансы её найти

Несущийся через Солнечную систему поток тёмной материи увеличивает шансы её найти

14 часов назад
Регистрация автомобилей без ГИБДД: уточнены требования к автосалонам

Регистрация автомобилей без ГИБДД: уточнены требования к автосалонам

14 часов назад
В мозгу живут бактерии, и это нормально

В мозгу живут бактерии, и это нормально

15 часов назад
Эталон килограмма заменят квантовой формулой

Эталон килограмма заменят квантовой формулой

15 часов назад
5 советов, как сводить ребенка на елку, чтобы все остались в восторге

5 советов, как сводить ребенка на елку, чтобы все остались в восторге

17 часов назад
"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

13.11.2018 13:29
"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

12.11.2018 17:05
Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

09.11.2018 11:02