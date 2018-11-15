Теннисист Марин Чилич одержал победу на Итоговом турнире

В Лондоне продолжается Итоговый турнир АТП с участием восьми сильнейших теннисистов планеты. Хорват Марин Чилич одержал победу над американцем Джоном Изнером.

Матч длился 2 часа 14 минут. Марин Чилич выиграл в трех сетах 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. Счет личных встреч 8:3 в пользу хорвата.

Соперники выступают в группе Густаво Куэртена. Ранее Чилич проиграл Александру Звереву, и эта победа стала для Марина первой на турнире. Изнер потерпел второе поражение в Лондоне. Ранее американец проиграл сербу Новаку Джоковичу.