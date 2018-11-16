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16 ноября 201810:09

Япония будет добиваться суверенитета над Шикотаном и Хабомаи

Если Россия передаст Японии острова Шикотан и Хабомаи, то Токио будет добиваться суверенитета над ними. Это заявление сделал генсек японского кабинета министров.

После встречи в Сингапуре с премьер-министром Синдзо Абэ президент России Владимир Путин заявил, что Токио готов вернуться к проблеме Курильских островов на основе декларации 1956 года. Путин подчеркнул, что вопрос еще требует дополнительной проработки, сообщает "Интерфакс".

Путин подчеркнул, что с самой декларацией не все ясно: в ней изложена проблема, но не прописан ряд вопросов. В частности, ничего не сказано на каких условиях Советский Союз был готов передать Японии два острова и под чей суверенитет они попадут.

"Это вопрос серьезной проработки. Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась", — отметил глава российского государства.

Синдзо Абэ на переговорах заметил, что на островах Курильской гряды американские военные базы там не появятся. Токио кроме переговоров с Москвой о мирном договоре и по территориальным проблемам одновременно придется вести переговоры по военным базам с Вашингтоном.

По декларации 1956 года Советский Союз готов был передать Японии два острова Южной Курильской гряды после подписания мирного договора с Японией. Документ был ратифицирован двумя странами. Однако Япония впоследствии отказалась от исполнения договоренностей. Позиция Москвы: сначала мирный договор,а потом острова. Позиция Токио: сначала острова, а потом договор. Япония претендует на восемь островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый). При этом японцы намеренно говорят о четырех островах, объединив все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров – Хабомаи.

В январе 2019 года Синдзо Абэ приедет в Россию, чтобы обсуждать мирный договор с Москвой.

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