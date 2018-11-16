В своем доме найдена мертвой 47-летняя Ким Портер - актриса и мать детей рэпера Diddy

В своем доме в Лос-Анджелесе 15 ноября была найдена мертвой 47-летняя американская модель и актриса Ким Портер, сообщает портал TMZ.

В течение 13 лет (с 1994 года) ее связывали отношения с рэпером Diddy, известным также как Пафф Дэдди, Пи Дидди.

От него Ким родила троих детей: сына, которому уже 20 лет, и двух дочерей- близнецов. Кроме того, как родного рэпер воспитывал и сына актрисы от предыдущих отношений, которому уже 27 лет.

Пара рассталась в 2007 году, однако, как пишут американские СМИ, они продолжали поддерживать теплые отношения.

Причина смерти актрисы пока точно неизвестна. По одним данным, у нее был сердечный приступ, по другим данным, в последнее время Ким страдала от пневмонии.