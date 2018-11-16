Пожар в 25-этажке Тимирязевки потушен

Пожар в общежитии Московской сельхозакадении имени Тимирязева потушен. Огонь ликвидирован. В комнате площадью 10 квадратных метров горели вещи жильцов и мебель. Из здания были эвакуированы 20 человек.

При пожаре никто не пострадал, сообщает ТАСС. Возгорание произошло на 17 этаже дома 16А, корпус 3 по Лиственничной аллее. Всего у горевшего здания 25 этажей.