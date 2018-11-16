Задержание судов Украиной: Россия может принять защитные меры

В Кремле внимательно следят за ситуацией с задержанием российских судов украинскими пограничниками в Азовском море.

"Конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Государственная пограничная служба Украины задержала в общей сложности 15 российских судов за "незаконный заход в порты оккупированного Крыма". В заявлении указано, что в поле зрения еще почти тысяча кораблей-нарушителей.

В частности, в марте этого года был задержан траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Его капитану грозит лишение свободы на срок до 5 лет за "незаконное" посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что задержание и досмотр украинских судов российскими пограничниками строго соответствует международному законодательству.