В ЕС отреагировали на появление на Украине лагеря, где детей учат убивать

В Евросоюзе, узнав о летнем лагере на Украине, где детей от 8 до 16 лет обучают члены праворадикальных групп, призвали Киев соблюдать международные обязательства в отношении защиты детей, а также бороться с разжиганием ненависти, передает РИА Новости.

Телеканал Euronews показал ранее, как в летнем детском лагере в Тернопольской области детей учат стрелять из автомата Калашникова​​​. В сюжете отмечается, что "наставник" из молодежной организации ультраправой радикально-националистической партии "Свобода" заявляет детям, что якобы можно стрелять по жителям ЛНР и ДНР. Детские лагеря праворадикальных групп финансируются министерством молодежи и спорта Украины.

Между тем, по словам чиновника в структурах ЕС, министерство молодежи и спорта Украины накануне опубликовало комментарий, уточняющий, что вышеуказанный лагерь не получал поддержки от государства.