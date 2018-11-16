КХЛ дисквалифицировала руководство "Слована" из-за финансовых проблем

Континентальная хоккейная лига после неоднократных предупреждений была вынуждена применить санкции к руководству братиславского "Слована" в связи с невыполнением клубом финансовых обязательств. "Орлам" запретили дозаявлять новых игроков по ходу сезона.

"Слован" был допущен к участию в чемпионате КХЛ сезона-2018/19 только при условии выполнения финансовых обязательств. Однако размер выплат по ходу сезона не соответствовал ранее заявленным, на данный момент "Слован" так и не погасил задолженности перед игроками за прошлый сезон", — цитирует ТАСС пресс-службу КХЛ.

"В связи с этим принято решение дисквалифицировать руководство ХК "Слован" в лице Юрая Широки-старшего и Юрая Широки-младшего, а также запретить регистрацию контрактов клуба с игроками и дозаявлять игроков в течение сезона", — говорится в заявлении.

Напомним, что в начале октября КХЛ применила подобные санкции к "Адмиралу" из Владивостока.