В Питере Путин заехал в аптеку

Президент России Владимир Путин после совещания по проблемам лекарственного обеспечения заехал в одну из аптек города Пушкина, чтобы удостовериться в наличии необходимого набора лекарств по доступным ценам.

Как передает "Интерфакс", руководитель страны вместе министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой и исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым зашел в аптеку "Вита-Экспресс". Она располагается на Железнодорожной улице.

Там президент попросил пригласить заведующую аптекой, для того чтобы узнать, есть ли в наличии лекарства первой жизненной необходимости.

Заведующая Ольга Новикова рассказала, что идет постоянный мониторинг наличия препаратов из перечня жизненно важных, поэтому они постоянно присутствуют на прилавке.

Она сообщила, что аптека принадлежит самарской фирме, которая позиционирует себя как одна из самых дешевых в северной столице и потому наценка на лекарства не превышает 2%. Новикова отметила, что в силу этого медицинское учреждение, открывшееся в марте 2018 года, пользуется популярностью у местных жителей.

Как сообщает ТАСС, Путин призвал обратить внимание на процесс закупки лекарств в регионах России. Он рассказал, что на складах подчас лежат непроданные лекарства на сумму в сотни миллионов рублей.

Президент отверг аргумент о том, что виной тому плохой учет. По его мнению, зачастую закупают не то, что нужно, а то, что выгоднее. Глава государства отметил, что нередко этим грешат коммерсанты и те, кто связан в администрациях с этими бизнесменами.

Владимир Путин напомнил, что в перечне поручений есть соответствующий пункт о контроле и перераспределении неиспользованных остатков медицинских препаратов, подчеркнув, что если "это закупается абы как, с кондачка", такой механизм не будет работать. Он сказал, что на это "нужно, безусловно, обратить внимание".