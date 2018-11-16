Ле Пен считает, что ЕС пытается наказать Британию

К выходу Великобритании из состава ЕС привел выбранный Евросоюзом политический курс, особенно в миграционной политике, считает лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, передает "Интерфакс".

Теперь же ЕС хочет наказать Великобританию за ее решение и навязывает ей недопустимые условия, отметила политик. Брюссель хочет причинить Лондону "как можно больше зла", чтобы запугать другие страны – тогда те не попытаются "восстать против ЕС или противостоять ему".

14 ноября британское правительство сформировала проект соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза, после чего сразу три министра подали в отставку.