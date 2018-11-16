Россиянка Костенюк осталась без финала чемпионата мира по шахматам

Россиянка Александра Костенюк не сумела пробиться в финал чемпионата мира по шахматам, который в эти дни проходит в Ханты-Мансийске. По сумме двух партий она уступила действующей чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая со счетом 0,5:1,5.

Другая представительница России Екатерина Лагно в полуфинале турнира вновь сыграла вничью с украинкой Марией Музычкой. 17 ноября соперницы проведут тай-брейк, чтобы выявить победительницу.

Напомним, что женский чемпионат мира по шахматам в Ханты-Мансийске проходит по нокаут-системе. Турнир завершится 23 ноября.