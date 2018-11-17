Пожар на московском НПЗ: огненный столб был виден за несколько километров

Огненный столб пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне был виден за несколько километров. В тушении были задействованы более 160 человек. На месте работают специалисты мобильной лаборатории экомониторинга. Превышения предельной концентрации вредных веществ не зафиксировано.

ЧП случилось в 7.30 в субботу. Огромный факел и столб дыма над предприятием были видны за несколько километров. Возгорание зафиксировали на крекинговой установке НПЗ — это помещение высокотемпературной переработки нефти. Вспыхнула главная печь. Администрация завода экстренно эвакуировала всех рабочих, которые находились рядом с очагом пожара.

Что стало причиной возгорания, еще только предстоит выяснить. По одной из версий, огонь вспыхнул из-за нарушения технологического процесса. "Производится подача инертного газа в систему трубопровода — для вытеснения продукта из установки. Осуществляется охлаждение окружающих конструкций", — сообщил начальник московского управления МЧС Илья Денисов. Заместитель генерального директора по производственной безопасности ПАО АО "Газпромнефть-МНПЗ" Роман Романов уточнил, что в печь подается азот, очаг пожара локализован, начинается выяснение причин инцидента. "Предварительно — внутри печи какая-то деформация змеевика", — предположил Романов.

Пострадавших при пожаре нет. На месте работают специалисты мобильной лаборатории экомониторинга. Превышения предельной концентрации вредных веществ не зафиксировано.