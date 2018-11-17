"Кто заказал Катю Гандзюк": активисты расписали забор особняка Авакова

Возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в субботу, 17 ноября, прошла акция с требованием его отставки. Акция так и называлась: "Аваков, уходи!", пишет издание "Украинская правда".

Пришедшие к дому главы МВД расписали забор его особняка. На нем, в частности, осталась сделанная красной краской надпись: "Кто заказал Катю Гандзюк".

Именно это и стало одной из главных причин требования отставки Авакова — нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк".

Участники акции скандировали: "Авакова в отставку, Авакова — на нары!" Кроме того, они требовали отставки генпрокурора Украины Юрия Луценко".

Советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк летом этого года облили концентрированной серной кислотой. Она скончалась 4 ноября в больнице. По этому факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, а после ее смерти дело было переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава украинской Нацполиции Сергей Князев сообщал о задержании шести подозреваемых, четверо из них были арестованы судом.

Генпрокурор Луценко сообщил в Верховной раде о намерении подать в отставку. Однако депутаты его решение не поддержали, со своей стороны президент Украины Петр Порошенко также не принял заявление Луценко об отставке.