Франция озвучила условие участия России в G7

Франция, к которой с 1 января будущего года переходит президентство в "большой семерке", будет рада видеть Россию на предстоящем в конце августа 2019 года саммите G7 в Биаррице, если условия, которые были поставлены в момент приостановления российского членства в организации, будут выполнены. Об этом заявил посол по подготовке президенства Франции в G7 Жан-Пьер Тебо.

Он напомнил, что Москву никогда не исключали из G8, ее участие было лишь приостановлено. Посол также отметил, что Россия — естественный член этого сообщества.

"Участие России в саммите "большой семерки" приветствуется при условии, что будут урегулированы эти определенные вопросы в сроки, которые обсуждались", — приводит слова Тебо РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил этим летом, что хотел бы возвращения России в G8, но это возможно только при соблюдении минских соглашений. Россия же неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Формат "большой восьмерки" сократился до "семерки" в 2014 году, когда на фоне событий в Крыму участники G8 решили не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе без участия России. Минувшим летом глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просилась назад в G8. Таким образом Лавров прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о необходимости вернуть РФ в "восьмерку".