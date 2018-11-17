В Москве умер Евгений Осин. 54-летний певец скончался в своей квартире. Как сообщают СМИ, причина смерти артиста пока неизвестна.

Автор знаменитых шлягеров 90-х родился в Москве 4 октября 1964-го. В нулевых много снимался на ТВ. Евгений Осин испытывал проблемы с алкоголем, срывался, попадал в больницу, лечился, в том числе, в Таиланде. Об этом рассказывала программа "Прямой эфир", а ведущий "России 1" Андрей Малахов навещал его в клинике.

Весной певец угодил в ДТП на мотоцикле – упал с нового байка по пути в ГИБДД. Тогда было сломано четыре пальца, пришлось наложить гипс.