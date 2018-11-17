Уральца в самолете избили две женщины

Две женщины избили жителя Урала в самолете, летевшем рейсом Коломбо — Екатеринбург. Об инциденте уралец рассказал в полиции. По его словам, 15 ноября во время полета из Шри-Ланки в уральскую столицу мужчина сделал замечание одной из пассажирок, которая, стоя в проходе, облокотилась на него​​​. После сделанного замечания женщина несколько раз ударила недовольного пассажира по лицу, затем к драке присоединилась ее мать.

Выяснилось, что причиной драки стал конфликт, возникший еще по пути из Екатеринбурга в Коломбо. Тогда этому мужчине женщины сделали замечание за то, что он пытался откинуть спинку кресло и это мешало 8-месячному ребенку, сидевшему с матерью позади.

После приземления борта в Екатеринбурге избитый мужчина написал заявление в полицию. Степень телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

Возможные обидчицы мужчины установлены. Это жительницы Челябинской области 1991 и 1969 годов рождения. Проводится доследственная проверка.