Армянская апостольская церковь не приветствует разделение церквей

Католикос всех армян Гарегин II, комментируя ситуацию по автокефалии для Украины, заявил, что Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей.

В середине октября Константинополь в нарушение всех канонов объявил, что собирается предоставить раскольническим церквям независимость, а всю Украину забрать себе. Хотя есть каноническая Украинская православная церковь. Там это назвали расколом и разорвали общение с Константинополем, напоминает телеканал "Россия 24".

Ранее действия патриарха Варфоломея осудили Сербская и Польская православные церкви и призвали созвать по вопросам автокефалии Всеправославный собор.