Украинский генерал не исключает "большой войны" с Россией

Если Россия заблокирует Азовское море для прохода украинских судов, может начаться "большая война" между Киевом и Москвой. Такое заявление сделал бывший заместитель главы генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В своей статье для портала "Апостроф" Романенко подчеркивает, что в случае военного конфликта Украина не сможет противостоять вооруженным силам РФ, а Запад не будет включаться в противостояние, опасаясь развязать Третью мировую войну.

При этом военный не исключает дипломатической и экономической помощи от западных стран, но сомневается в эффективности введения новых санкций.

15 ноября Украиной было задержано 15 судов из-за заходов в Крым. Один из российских сенаторов прокомментировал ситуацию, отметив, что Российская Федерация может перекрыть Азовское море любому украинскому судну.

Кремль подчеркнул, что Россия будет принимать меры для защиты своих моряков, сообщает газета "Известия".