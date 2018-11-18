КХЛ. "Сибирь" справилась с московским "Динамо"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался матчем в Новосибирске, где "Сибирь" принимала московское "Динамо". Хозяева площадки одержали победу со счетом 6:4.

Микс Индрашис вывел гостей вперед на 6 минуте, но уже на 10 минуте равновесие было восстановлено после гола Василия Первушина. Результативным стал второй период, в котором "Сибирь" забросила три шайбы (Юкка Пельтола, Никита Михайлов и Джордан Карон), а "Диамо" – одну (Вячеслав Кулемин). В третьей 20-минутке Глеб Зырянов в пятый раз огорчил вратаря москвичей Александра Еременко. Но динамовцы Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий поставили победу хозяев под сомнение 5:4. "Динамо" заменило врааря шестым полевым игроком и пропустило шестую шайбу. Пустые ворота поразил Александр Шаров.

"Динамо" с 25 очками идет восьмым на Западе. У "Сибири" стало 17 очков, что позволяет ей занимать предпоследнее, 12 место в Восточной конференции.