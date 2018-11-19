Биатлон. Юрлова и Старых возглавили сборную Кубка мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал окончательный состав женской команды на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU, которые пройдут в конце 2018 года. В него вошли победительницы двух отборочных гонок Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых.

При этом Старых, которая участвовала в обеих гонках в финском Контиолахти, набрала 33 зачетных очка и стала формальным лидером команды, в которую также по спортивному принципу вошли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Кристина Ильченко, Валерия Васнецова и Юрлова. Ульяна Кайшева введена в состав сборной решением тренерского штаба.

На Кубке Международного союза биатлонистов нашу страну будут представлять следующие спортсменки: Наталья Гербулова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лейсан Бикташева, Анастасия Морозова и Екатерина Мошкова.