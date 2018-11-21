Определился состав всех дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций

20 ноября были сыграны заключительные встречи группового этапа Лиги наций УЕФА. Следующий турнир будет проведен в сезоне-2020/21. Уже известны составы всех дивизионов будущего розыгрыша Лиги наций.

В сильнейшем дивизионе А сыграют сборные Англии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Украины, Франции, Швейцарии и Швеции.

В лиге В примут участие команды Австрии, Германии, Исландии, Норвегии, Польши, России, Сербии, Уэльса, Финляндии, Хорватии, Чехии и Шотландии.

Албания, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Израиль, Ирландия, Косово, Македония, Румыния, Северная Ирландия, Словакия, Турция и Черногория сразятся в группе С.

В низшем дивизионе D сыграют Азербайджан, Андорра, Армения, Гибралтар, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдавия, Сан-Марино, Словения, Фарерские острова и Эстония.

Напомним, что финальная часть текущей Лиги наций состоится в июне 2019 года. В ней примут участие четыре команды, победившие в группах элитного дивизиона – Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия.