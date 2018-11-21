Артем Дзюба: в игре со шведами не хватало ключевых футболистов

Капитан сборной России Артем Дзюба объяснил поражение от шведских футболистов в Лиге наций отсутствием нескольких ведущих игроков команды. Кроме того, форвард заявил, что соперник постоянно создавал моменты и победил по делу.

"Шведы очень организованы, хороши с флангов и стандартов. Мы это все знали. Нельзя было уступить им в борьбе. Жалко, что мы проиграли сегодня. Проиграли по делу", — приводит слова Дзюбы Чемпионат.com.

Также он ответил на вопрос, не отвернется ли страна от сборной после последних поражений от немцев и шведов. "Во-первых, не заметил безразличия у нас. Во-вторых, не было 4-5 ключевых футболистов", — заявил футболист.

Напомним, что россияне проиграли сборной Швеции со счетом 0:2 и не смогли выйти в элитный дивизион Лиги наций.