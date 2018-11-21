Судьбу беглого строителя Алабяно-Балтийского тоннеля решает Минюст Польши

Беглый экс-глава НПО "Космос" Андрей Черняков может вернуться на родину в самое ближайшее время. Вопрос о его экстрадиции решается в Минюсте Польши. Черняков известен тем, что набрал в Банке Москвы — теперь это группа ВТБ — кредитов на 30 миллиардов рублей на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля. Львиная доля средств осела на его личных зарубежных счетах или превратилась в роскошные виллы и яхты.

Черняков бежал из России в Европу, скрывался в Англии и Германии, затем перебрался в Польшу. Его арестовали ровно год назад в аэропорту Варшавы при попытке улететь в Киев. В сентябре польский суд одобрил экстрадицию беглого строителя. В ближайшие часы окончательное решение по этому поводу должен принять польский Минюст.